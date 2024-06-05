李想也吃“后悔药”？消息称理想汽车正召回部分关键岗位被裁员工

IT之家 6 月 5 日消息，据界面新闻周二报道，理想汽车开启大规模裁员仅一个月后，正试图召回部分关键岗位的被裁员工。

有理想汽车研发人员表示，目前测试端已经有被裁员工接到通知被召回，此前协商的赔偿金尚未发放，后续这部分补偿将不会提供给被召回人员。涉及员工的合同将直接延续，目前还不清楚召回规模和各部门比例。截至发稿，理想汽车官方暂未置评。

多名理想汽车内部人士透露，在 MEGA（纯电 MPV）失利、纯电产品节奏放缓之后，员工一度听说过“改款”传闻，但尚未得出具体方案。在此背景下，研发和测试等涉及产品进化方向的关键部门成为主力。

IT之家附前情提要：

多个独立信源今年 5 月曾称，五一假期之后，理想内部正进行新一轮全公司的人员优化，整体优化比例超过 18%。2023 年财报显示，理想汽车近 3.16 万人，按照优化比例来计算，这轮优化涉及超过 5600 人。

3 月 21 日，理想汽车 CEO 李想发布全员信，复盘公司 3 月问题的本质原因和解决方案，表示“我们从上至下过于关注销量和竞争，让欲望超越了价值，让我们原本最擅长的用户价值和经营效率显著下降。对于欲望的追求，让我们变成了自己讨厌的人。”

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