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下月起不再提供安全更新，官方敦促 Ubuntu 23.10 用户尽快升级

2024/6/7 7:05:06 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 7 日消息，Canonical 今天发布公告，表示 Ubuntu 23.10 “Mantic Minotaur” 版本将于 2024 年 7 月 11 日到期，呼吁用户升级到更新的、受支持的 Ubuntu 版本。

Canonical 于 2023 年 10 月 20 日发布 Ubuntu 23.10 发行版，采用 GNOME 45 桌面环境和 Linux 6.5 内核系列，由于是临时版本，只支持九个月的软件和安全更新。

2024 年 7 月 11 日到期后，Canonical 将不再向 Ubuntu 23.10 用户推送软件和安全更新。官方表示到期后，Ubuntu 23.10 将变得容易受到各种威胁和攻击，强烈建议用户尽快升级到 Ubuntu 24.04 LTS“Noble Numbat”。

IT之家注：Ubuntu 24.04 LTS 是一个长期支持版本，将获得 5 年的基本支持，直至 2029 年 5 月 31 日，用户可以使用付费的 Ubuntu Pro 订阅服务，将支持期延长至 10 年，直至 2034 年 5 月。

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关键词：LinuxUbuntulinux

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