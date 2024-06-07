《英雄联盟》史上最贵，Faker 名人堂皮肤国服售价最高 3286.5 元

IT之家 6 月 7 日消息，拳头游戏于 5 月 23 日宣布，Faker（李相赫）选手成为英雄联盟电竞赛事名人堂首位成员，并将发售以魔王 Faker 为主题的皮肤。

6 月 6 日，《英雄联盟》国服官方宣布名人堂即将开启，在名人堂活动期间，每位召唤师登录英雄联盟，即可在名人堂活动页面领取“传奇纪念宝箱”，开启后获得奖池内 1 款随机未解锁皮肤。

此外，拳头游戏推出了三款带有全新效果的阿狸皮肤礼包，例如专属的击败计数嘲讽特效和防御塔摧毁特效，国服售价分别为 286.5 元、1786.5 元、3286.5 元，最后一款是《英雄联盟》史上最贵皮肤。

1、殿堂传奇 阿狸礼包

价格：28650 点券（含阿狸英雄价格：29900 点券，1 元可购买 100 点券）

礼包包含：

全新卓越等级皮肤：殿堂传奇 阿狸

名人堂 通行证

击败计数嘲讽特效

专属载入边框

专属图标 & 表情

阿狸英雄 (如已拥有将扣减价格)

2、联盟不朽 阿狸礼包

价格：178650 点券 (含阿狸英雄价格：179900 点券)

礼包包含：

全新卓越等级皮肤：联盟不朽 阿狸

游戏内形态升级：3 种大魔王形态，随游戏进程升级

释放终极技能后呈现【天选大魔王】终极形态

专属：英雄击败特效

专属：建筑摧毁特效

全新联盟不朽 阿狸 原画

生涯 / 藏品 / 载入界面 动态原画

特殊击败通告

殿堂传奇 阿狸礼包的全部内容

专属载入边框

专属图标 & 表情

3、签名版 联盟不朽 阿狸臻藏礼包

价格：328650 点券 (含阿狸英雄价格：329900 点券)

礼包包含：

联盟不朽 阿狸礼包的全部内容

联盟不朽 阿狸签名升级

藏品 / 载入界面原画增加 Faker 签名

Faker 招牌动作 (游戏内按 ctrl+5 呈现)

建筑摧毁特效增加 Faker 签名

“最终 BOSS Faker”称号

签名版 旗帜

赠送：名人堂 通行证直升 100 级

殿堂传奇 乐芙兰 至强炫彩

SKT T1 劫、瑞兹、辛德拉 至强炫彩

专属图标 & 表情

此外，玩家可在心悦俱乐部 App 购买心悦专享礼包，该礼包将包含签名版联盟不朽阿狸臻藏礼包，39900 点券及 1 款随机至臻皮肤。心悦专享礼包售价 3999 元。

《英雄联盟》官方还推出了名人堂通行证，价格 10900 点券，完成全部 100 级通行证等级，可以获得以下奖励：

神话皮肤：殿堂传奇 乐芙兰

SKT T1 劫、瑞兹、辛德拉皮肤

125 神话精萃

殿堂传奇 乐芙兰 登神炫彩

14 个 Faker 主题的图标 & 表情

“花菜头男爵”称号

“藏身草丛”守卫

不灭魔王旗帜

6 个名人堂法球

IT之家查询获悉，三款皮肤在海外的售价最高达到了 59260RP，约合人民币 3600 元或 500 美元，这个价格在海外引起了巨大争议。在 Reddit 论坛上，一封呼吁抵制这款皮肤的公开请愿信已经有数千个点赞。

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