密码管理软件 Proton Pass 宣布支持苹果 macOS 和 Linux

IT之家 6 月 7 日消息，Proton 旗下的密码管理软件 Proton Pass 宣布，推出 macOS 和 Linux 桌面应用程序。

Proton Pass 已覆盖主流平台，包含 Windows、macOS、Linux、Android、iOS 和 iPadOS，以及 Chrome OS（通过 Android 应用程序支持）。

作为 Proton Pass macOS 应用的配套产品，Proton 同时推出独立的原生 Safari 浏览器扩展，与 Safari 的默认密码管理器不同，Proton Pass 允许在多个不同的浏览器和设备之间同步登录信息，从而确保在所有平台上的访问一致。

Proton Pass 的 Linux 版本支持所有基于 Debian 和 RedHat 的发行版，包括 Ubuntu、Debian、Fedora 和 CentOS 等。

据IT之家此前报道，该软件于 2023 年 6 月正式发布，相比较其它主流密码管理器，该软件对包括用户名、网址在内的所有字段启用端到端加密。

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