小米汽车为保交付紧急招工：月薪最高 1 万元年底 13 薪，每天工作至少 10 小时

6 月 7 日上午消息，新浪科技从小米汽车人力服务商处获悉，在提出 2024 年新车交付目标冲刺 12 万辆后，小米汽车工厂正在大量招聘工人，开出了月薪最高可达 1 万元，年底 13 薪等待遇条件。

在日前的 2024 未来汽车先行者大会上，小米集团董事长雷军透露，小米汽车首月锁单 8.8 万辆，超出预期。小米 SU7 首月也即是今年 4 月交付量达到 7058 台，5 月交付 8630 台。雷军还表示，从 6 月开始，小米汽车工厂将开双班，确保 6 月单月交付过 1 万辆。此外，要保证全年交付 10 万辆，冲刺交付 12 万辆目标。

为了确保完成这一交付目标，不少服务商正在为小米汽车工厂招聘工人。

一位服务商称，因为新车首发，订单量充足，现在大量招聘普工，工资只会涨不会降。具体的待遇为底薪 + 绩效 + 餐补 + 夜补 + 超 8 小时加班费，工作日底薪 1.5 倍，周六日双倍，法定假日 3 倍。综合月工资在 8000 元左右，最高可达上万元。另外，还开出了年底 13 薪，转正缴纳五险，以及高温补贴等福利政策，甚至还可每周预支工资 500-800 元。

不过，因为生产交付压力大，小米汽车工厂的工人也需要更长的工作时长，每日工作 10-11 小时，两班倒，上六休一。“入职快，可以不体检。当天过来面试住宿均可安排，吃饭有食堂。现在入职干到年底年终奖 1 万起步，预计能拿到 1-3 万元。”该人士表示。

因为急招工人，小米汽车工厂的招聘也即较为宽松，并没有对学历以及具体经验提出要求。工作岗位安排在总装车间、焊装车间、涂装车间、车身车间、电池车间、全自动化车间等等。为了满足人员需求，有些服务商甚至也招聘日结工人，日工资 275-300 元一天。

新浪科技在小米汽车 App 上看到，目前小米 SU7 的产能依旧十分紧张，SU7 和 SU7 Pro 锁单后预计 28-31 周交付，SU7 Max 锁单后预计 33-36 周交付，最长要等到 8 个月以后，也即是明年初才能提车。小米汽车近日还宣布，自 6 月 5 日起大定锁单犹豫期从 7 天缩短至 3 天，以加快锁单和生产节奏。

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