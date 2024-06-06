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小米 SU7 系列推送 1.2.0 版本澎湃车机系统 OTA 升级，城市领航辅助功能开通 10 城

2024/6/6 21:34:55 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 6 日消息，小米汽车今日宣布，小米 SU7 开启推送 1.2.0 版本 OTA 推送，城市 NOA 开通十城、驻车空间推出“小憩模式”、支持导入更多米家设备。

IT之家附主要更新内容：

新增「城市领航辅助」功能

满足「智能驾驶安全里程」条件的用户，可在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安、南京、苏州十城核心区域的主要道路，使用城市领航辅助驾驶功能。

  • 优先为「智能驾驶安全行驶里程」累计达到 1000km 的车主用户陆续开通；

  • 累计达到 1000km 智驾里程的用户统计时间截至 2024 年 5 月 31 日 00:00 ；

  • 「智能驾驶安全里程」指较少触发危险驾驶行为惩罚的智能驾驶行驶里程。

新增驻车空间小憩模式

  • 驻车空间推出“小憩模式”，提供舒缓的休息氛围的同时还有快捷闹钟、座椅躺平 / 复位 / 记忆、小米手机勿扰模式等联动功能。

人车家全生态体验升级

  • 后排 Pad 地图可添加途径点、修改目的地，后排地图选点同步流转至前排大屏 (仅小米 Pad 支持)

  • 小米对讲机 3 支持方向盘按键控制，实现免提对讲

  • 可连接蓝牙游戏手柄，享受大屏游戏

  • 小米手机连接至车辆热点后，可在手机高德地图、百度地图美团、大众点评 App 内，通过系统分享弹，快速分享地点到车机

  • 智能设备 App 支持导入米家灯光、窗帘、环境、摄像机品类

具体升级方法

  • 车机端：车机向用户推送更新信息后点击“立即更新”即可或在车辆选择“设置 > 系统 > 系统版本”后，点击版本更新

  • App 端：在小米汽车 App“车辆”页中，点击版本更新提示。

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关键词：小米SU7小米汽车

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