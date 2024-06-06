2023/2024 款苹果 Mac 和 iPad 暗藏 Thread 无线电模块，用途成谜

IT之家 6 月 6 日消息，科技自媒体时代，拆解新设备早已是司空见惯，厂商想在用户火眼金睛下藏住组件可谓难上加难。然而据 The Verge 报道，苹果最新款 M3 系列 Mac 和 M4 系列 iPad Pro 似乎就做到了这一点，直到最近人们才发现这些设备暗藏了一个名为“Thread”的无线电模块。

该报道指出，苹果在发布 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 时加入了 Thread 模块。现在看来，苹果自去年 9 月以来发布的许多新款 iPad 和 Mac 也悄悄配备了这种用于智能家居的重要无线连接技术。尽管苹果官网的产品规格中均未提及 Thread 模块，但美国联邦通信委员会 (FCC) 的报告显示，许多苹果最新设备都经过了 Thread 模块的兼容性测试。一般来说，厂商不会为不存在的部件进行测试。

报道还列举了发现 Thread 模块的设备清单，其中包括 M4 iPad Pro、M3 MacBook Pro、M3 iMac、M2 iPad Air 等。

Thread 模块的用途尚不清楚。IT之家注意到，苹果在推出支持 Thread 模块的 iPhone 15 Pro 系列时也并未做过多解释，仅表示：“iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max… 是首批加入 Thread 功能的智能手机，为未来家庭 App 的集成开辟了可能性。”

目前尚不清楚这些集成功能会是什么，但即将发布的 iOS 18 可能给我们带来一些线索。如果苹果计划在其即将发布的软件版本中加入新的智能家居功能，并且这些功能需要专用的 Thread 模块支持，那么我们很可能会在下周得到更多消息。

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