Adobe 新服务条款被指无法接受，用户所有项目可被免费访问且用于训练 AI

IT之家 6 月 7 日消息，Adobe Creative Cloud 最新修订的条款让很多用户感到无法接受，要求用户同意该公司免费访问用户的项目。

Adobe 公司为了遵守监管命令，通常会调整或者更新其服务条款，而大部分用户不会细看这些条款，通常默认会选择同意。

可访问有保密协议的作品

但对于使用 Adobe Creative Cloud 的艺术家来说，新修订的条款让人无法接受，Adobe 可以监视用户的作品，甚至可以免费访问受保密协议保护的作品。

如果用户的工作单位或客户有保密协议，那么新的使用条款就赋予了 Adobe 查看内容的能力，这违反了用户同意的保密协议。

训练 AI

而更糟糕的一点在于，Adobe 公司会吸纳用户的艺术作品，无论用户是否喜欢都会用于训练生成式 AI 工具。

IT之家附上主要修订的条款内容如下：

2.2 我们对您的内容的访问。

我们可能会通过自动和手动方法访问、查看或收听您的（在下面第 4.1 节（内容）中定义的）内容，但仅限法律允许且有限的几种方式。

例如，为了提供服务和软件，我们可能需要访问、查看或收听您的内容以：

(A) 回应反馈或支持请求；

(B) 检测、预防或以其他方式处理欺诈、安全、法律或技术问题；

(C) 强制执行条款，如下面第 4.1 节中所述。我们的自动化系统可能会使用机器学习等方法分析您的内容和（在下面第 3.10 节（Creative Cloud 客户字体）中定义的）Creative Cloud 客户字体以改进我们的服务和软件以及用户体验。

4.1 内容

“内容”意指与您上传、导入、嵌入以供使用或使用服务和软件创建的任何文本、信息、通信或材料，例如音频文件、视频文件、电子文档或图像。

如果发现您的任何内容违反条款，则我们保留删除内容或限制访问内容、服务和软件的权利（但无义务这样做）。

对于上传到服务和软件的内容我们并不全都审查，但我们可能会借助现有的技术、供应商或流程（包括人工审查）筛查某些类型的非法内容（例如儿童性虐待素材）或其他侮辱性的内容或行为（例如，活动模式表明垃圾消息或网络钓鱼或关键字表明在成人墙之外发布了成人内容）。

可在我们的透明度中心内详细了解我们的内容审核政策和管理，包括我们如何审核内容。

14.1 非正式解决争议

第 14.1 节也有改动，将非正式解决争议的期限从 60 天缩短为 30 天。

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