瞄准全球小企业，阿里巴巴在海外推出“交易担保”服务

IT之家 6 月 7 日消息，阿里巴巴 B2B 平台 Alibaba.com 周四宣布向中国以外的公司推出“阿里巴巴担保（Alibaba Guaranteed）”服务，为交付、支付和争议解决提供更大的确定性。

‎Alibaba.com 与国内 1688.com 的定位一致，是一个主打企业对企业销售的平台，是中国供应商向海外小型企业进行产品销售的一大渠道，可以通过速卖通等网站直接向海外消费者销售产品，平台同时支持购买单一产品或批量购买。

目前在中国境内的消费者一直都享受着物流送货实时追踪和退换货三包政策，但从跨境电子商务平台购买的消费者并没有享受到相关政策。Alibaba.com 推出“交易担保”服务就是为解决这一问题，为消费者提供了交货日期追踪和免费的本地退货保障。

据悉 Alibaba.com 总裁张阔在接受 CNBC 采访时表示，在过去的五年里，Alibaba.com 的买家数量至少增加了两倍，在线商品总值约为 500 亿美元（IT之家备注：当前约 3624.54 亿元人民币）。Alibaba.com 与许多在欧盟内部销售的欧盟供应商合作，公司也在通过使用更多的商业技术来帮助该地区加速数字化。

面对海外快速增长的需求，阿里巴巴推出“交易担保”服务，减少了一些交易过程中的不确定性，表达了其向海外扩张强烈意愿。

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