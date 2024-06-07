谷歌 Messages 将通过 RCS 发送报警短信：支持图像、视频与定位

IT之家 6 月 7 日消息，谷歌昨日宣布，Google Messages 将能够使用 RCS 向 911 发送短信，可以在无法拨打电话时联系急救人员、发送高分辨率照片和视频、分享精确位置等。

IT之家注：RCS（Rich Communication Suite，融合通信），是指通信技术（传统电信网的各类业务，如电话业务、短消息业务）和信息技术（IP 类的各种业务，如即时通信）的融合。

谷歌表示，某些紧急情况下并不适合拨打报警电话，发送短信可能更实用。谷歌宣布与紧急技术公司 RapidSOS 合作，从今年冬天开始，逐步向美国紧急呼叫中心推出使用 RCS 向 911 发送短信的功能，该功能将从目前不支持发送短信到 911 的地区开始。

谷歌称使用 RCS 发送报警短信可带来的优势如下：

确认紧急请求已送达 ，并查看紧急响应人员是否正在回复消息

发送高分辨率图像和视频 ，让急救人员更清楚地了解具体情况

通过安卓紧急定位服务共享精确位置和其他信息，以便紧急救援人员了解准确位置

▲ 谷歌提供的演示

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