比亚迪王传福：“卷”是自然规律，积极拥抱才能从竞争中走出来

IT之家 6 月 7 日消息，在今天的 2024 中国汽车重庆论坛期间，比亚迪董事长兼总裁王传福上台演讲，谈到行业竞争及“出海”等一系列话题。

王传福谈到行业“内卷”时表示，“卷”是一种市场的竞争，是市场经济的本质。“原来手机品牌几百个，到现在优胜劣汰剩下几家，家电企业也是一样的。产能过剩才有竞争，有竞争才卷，卷才能有技术的突破，产业的升级，优秀的产品才可以诞生。卷是一种自然规律，不要焦虑，积极拥抱才能从竞争中走出来。”

王传福指出，新能源汽车代替传统燃油车的变革实际上是“技术革命”。“技术的革命、技术的主推动就是创新。”在谈到“出海”相关议题时，王传福表示，欧美国家都有非常强大的汽车产业，当下却出台了一些“反常态”的措施、政策，还有高关税的壁垒，这证明了中国汽车工业有了长足的进步。

据IT之家昨日报道，王传福曾在比亚迪 2023 年度股东大会上表示，目前比亚迪在智能驾驶领域的工程师团队已接近 5000 人，未来公司将在智能驾驶领域投入 1000 亿元，聚焦包括生成式 AI、大模型等在内的智能驾驶技术研发。

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