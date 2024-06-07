与比亚迪弗迪达成储能供货协议？特斯拉回应称“消息不实”

IT之家 6 月 7 日消息，据贝壳财经，近期有消息称，比亚迪子公司弗迪电池已与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，计划于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。特斯拉方面今日就此事回应称，上述消息不属实。

昨天曾有媒体报道称，比亚迪子公司弗迪电池已在今年 3 月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，将于“明年一季度”向特斯拉供应储能电芯。

此前的消息还提到，特斯拉汽车销量在今年一季度出现 15 个季度以来的首次同比下滑，储能系统成为特斯拉新的增长点。今年一季度，特斯拉的发电及储能业务营收为 16.35 亿美元（IT之家备注：当前约 118.52 亿元人民币），同比增长 7%。马斯克曾在去年三季度财报电话会上表示，长远看特斯拉的能源业务体量会比汽车业务更大。

储能业务也是整个比亚迪集团目前增长最快的业务。据弗迪官方信息，弗迪储能电池去年销量达 28.4 GWh，同比增速超过 136%，是比亚迪汽车销量增速的两倍多。

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