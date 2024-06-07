经典 HCG 系列迎迭代，安钛克推出 HCG PRO Platinum ATX3.1 电源

IT之家 6 月 7 日消息，安钛克近日推出了其经典电源系列 HCG（IT之家注：High Current Gamer 的首字母简写）的 ATX 3 世代更新款 HCG PRO Platinum ATX3.1。

正如其名，HCG PRO Platinum ATX3.1 通过了英特尔 ATX 3.1 认证，可承受 200% 瞬态负载，拥有 80 PLUS 白金牌转换效率认证。

该电源各版本均配备了 1 个满足 PCIe CEM 5.1 标准要求的 12VHPWR 模组口。

HCG PRO Platinum ATX3.1 系列电源采用全模组线材设计，长 160mm，包含 850 / 1000 / 1200W 三个功率版本。

这款电源采用安钛克的 PhaseWave 电路设计，全桥 LLC 谐振加 DC-DC 拓扑同步整流结构，搭载全日系“高品质”电容器，拥有更优秀的纹波表现和更长的使用寿命。

各功率的 HCG PRO Platinum ATX3.1 均配备了 135mm 的 FDB 轴承静音风扇，在 20% 负载以内支持 0RPM 风扇停转模式。

安钛克方面为 HCG PRO Platinum ATX3.1 提供 10 年质保。该系列电源均有面向中国市场的 SKU 编号，有望近期在国内上市。

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