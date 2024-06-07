SK 海力士联手 HLDS，推出主流消费级零售存储品牌 Super Multi

IT之家 6 月 7 日消息，据 BenchLife.info 和 Tom's Hardware 报道，SK 海力士携手 HLDS，在 2024 台北国际电脑展上推出了合作打造的消费级存储品牌 Super Multi。

HLDS 即日立乐金数据储存公司，是日立和 LG 电子合资的一家光存储企业，也拥有显示器和传感器领域的业务。该公司已与 SK 海力士签订全球经销合作协议。

这并非 HLDS 的两家股东第一次使用 Super Multi 品牌，LG 电子以往就推出过名为 Super Multi 的多格式 DVD 刻录机。

SK 海力士此前在消费级零售存储领域仅推出过寥寥数款旗舰定位的产品，如 Gold P31、Platinum P41 固态硬盘和 Tube T31、Beetle X31 移动固态硬盘。

此次与 HLDS 合作的新品牌 Super Multi 主要针对更为大众的主流市场，并提供更丰富的移动存储选择。

在 COMPUTEX 2024 上，Super Multi 展示了多款基于 SK 海力士颗粒打造的存储硬件，包括 DDR4 SODIMM、UDIMM 内存模组和 SATA、M.2 固态硬盘等。

▲ 上方三图来源 BenchLife.info

这些产品在贴纸美术风格上延续了 SK 海力士自家消费级存储产品的“彩色水晶”设计。

Super Multi 的两款固态硬盘均搭载了第三方无外缓主控，分别为 SATA 的慧荣 SM2259XT2 和 M.2 的群联 PS5021-E21，符合 Super Multi 的主流市场定位。

IT之家注意到，Super Multi 的这些存储产品在颗粒上均印有 Hitachi-LG Data Storage 的丝印。

▲ 图源 Tom's Hardware



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