腾讯联合中山大学、港科大推出图生视频模型“Follow-Your-Pose-v2”

IT之家 6 月 7 日消息，腾讯混元团队联合中山大学、香港科技大学联合推出全新图生视频模型“Follow-Your-Pose-v2”，相关成果已经发表在 arxiv 上（IT之家附 DOI:10.48550/arXiv.2406.03035）。

据介绍，“Follow-Your-Pose-v2”只需要输入一张人物图片和一段动作视频，就可以让图片上的人跟随视频上的动作动起来，生成视频长度可达 10 秒。

与此前推出的模型相比，“Follow-Your-Pose-v2”可以在推理耗时更少的情况下，支持多人视频动作生成。

此外，该模型具备较强的泛化能力，无论输入人物是什么年龄、服装，背景如何杂乱，动作视频的动作如何复杂，都能生成出高质量的视频。

正如IT之家前一天的报道，腾讯已经公布了针对腾讯混元文生图开源大模型（混元 DiT）的加速库，号称大幅提升推理效率，生图时间缩短 75%。

官方表示，混元 DiT 模型的使用门槛也大幅降低，用户可以基于 ComfyUI 的图形化界面使用腾讯混元文生图模型能力。

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