国内首个：开放麒麟 Android 移动生态兼容运行环境正式开源

IT之家 6 月 7 日消息，开放麒麟（openKylin）官方今日宣布，KMRE（Kylin Mobile Runtime Environment，麒麟移动运行环境）正式开源，这也是国内首个开源的商用移固融合 Android 生态兼容环境。

据介绍，开放麒麟 KMRE 从 2016 年启动研发，是最早提出 Linux+AOSP 融合技术路线的移固融合应用生态解决方案，目前已在 openKylin 操作系统、优麒麟操作系统和银河麒麟操作系统上累计部署规模数百万套，为桌面用户提供了超一万款成熟好用、经过适配的 Android 应用。

KMRE 几乎可在所有主流 Linux 发行版运行，支持云平台，支持 ARM 和 X86 两大主流桌面硬件平台，支持飞腾、兆芯、海光、海思麒麟、鲲鹏、Intel、AMD 等主要桌面 CPU，支持飞腾 X100 桥片，经过验证的 GPU 包括 JEMO 景美、摩尔线程、芯动、锐信视图、芯瞳、709、格兰菲等国产桌面显卡，并通过桌面版 OpenGL|ES 的适配，支持 NVIDIA、AMD、Intel、Mali 等几乎所有国际主流显卡。

目前已有 1200 余款经过严格测试的 Android 应用上架 openKylin、优麒麟和银河麒麟操作系统软件商店，供所有用户免费下载使用。

官方指出，KMRE 摒弃了传统虚拟机、模拟器等无法有效融入桌面系统、用户体验差的方案，基于容器架构设计，研发高性能兼容环境、高效图形中间层、统一设备接口中间层、统一信息融合层和多实例多窗口管理等功能模块，涉及 Linux 和 Android 两套系统的内核、驱动、安全、框架等核心组件，历时八年，迭代五个大版本，让海量 Android 应用真正无缝运行在 Linux 桌面操作系统之上，极大丰富了 Linux 系统的应用生态。

IT之家查询发现，KMRE 已经实现了多窗口显示，窗口可全屏、横竖屏、分栏和自由缩放，支持音视频、摄像头、屏幕共享、应用投屏、文件发送等核心功能，并通过设备接口兼容框架实现 Android 系统对桌面设备的支持，以及对移动设备传感器相关功能的模拟。

据官方介绍，KMRE 通过融合层深度融合窗口、通知中心、任务栏、开始菜单、系统托盘、应用管理等组件，互通输入输出事件、音频、剪切板、文件等内容，Android 应用和 Linux 应用具备一致的显示和操作体验，真正实现 Linux 和 Android“合二为一”。

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