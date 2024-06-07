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翻新款苹果 M3 MacBook Air 上架美国官网，价格立减 170~200 美元

2024/6/7 23:59:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 7 日消息，苹果现已开始在美国销售搭载 M3 处理器的 MacBook Air 翻新机（国行暂未上架），这也是该机型自 3 月份发布以来的首次降价。

翻新款 13 英寸 M3 MacBook Air 起售价为 929 美元（IT之家备注：当前约 6734 元人民币），15 英寸 M3 MacBook Air 为 1099 美元（当前约 7967 元人民币）。

作为对比，一款全新的 13 英寸 M3 MacBook Air 在苹果官网起售价为 1099 美元（当前约 7967 元人民币），15 英寸机型 1299 美元（当前约 9417 元人民币）起。也就是说，翻新机比全新机型便宜了 170~200 美元（当前约 1232 ~ 1450 元人民币）。

目前苹果翻新商店提供了多种配置的 13 英寸和 15 英寸 M3 MacBook Air 可供选择，而且用户还可以对内存和硬盘进行升级。

苹果的翻新 Mac 与新品几乎没有区别，因为苹果会对所有翻新 Mac 进行检查、清洁、测试和重新包装，以确保其功能齐全且状况良好，并且苹果的翻新产品均可享受一年有限保修，并支持购买 AppleCare+ 服务。

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关键词：MacBook Air苹果

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