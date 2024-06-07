Apple Watch S10 血压监测功能即将上线，古尔曼称苹果 watchOS 11 健康应用已支持血压数据管理

IT之家 6 月 7 日消息，毫无疑问，苹果下周举行的 WWDC 2024 开发者大会将聚焦于一系列系统和软件，例如 iOS 18 将引入一系列名为“Apple Intelligence”的新 AI 功能，而这也毫无疑问地将成为整场发布会的焦点。

根据彭博社马克・古尔曼（Mark Gurman）的说法，watchOS 11 也将为用户带来令人惊喜的血压监测功能。但需要注意的是，该功能需要等到新款 Apple Watch 发布后才能使用。

健康 App 正在进行一些升级，包括改进的血压数据管理 —— 为未来支持血压监测的 Apple Watch 做准备。

也就是说，苹果计划在今秋发布的 Apple Watch Series 10 中引入万众期待的血压监测功能。不过由于这一功能需要搭配新的血压传感器使用，所以老款 Apple Watch 用户恐怕很难获得升级。

参考IT之家此前报道，古尔曼早在去年 11 月就曾提到过这方面的内容，称苹果将添加“血压趋势监测”和“睡眠呼吸暂停检测”两项功能。

“血压趋势监测”设计目的只是用来通知用户其血压是否呈上升趋势，并为用户提供日志进行记录，以免出现高血压的状况。

目前 watchOS 中的健康 App 已经能够记录血压数据，但有了新款 Apple Watch 和 watchOS 11，我们将可以直接在 Apple Watch 上获取血压读数，无需任何其他设备。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。