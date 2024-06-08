《黑神话：悟空》Xbox Series S|X 版游戏确认延期发售，具体上线时间暂不确定

IT之家 6 月 8 日消息，《黑神话：悟空》游戏今日开启预购，将于 8 月 20 日上午 10 点（UTC+8）上线 PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME 平台，其中并没有提到 Xbox Series X|S 平台。对此，官方进行了回应。

《黑神话：悟空》官方称：

团队目前仍在全力优化 Xbox Series X|S 的用户体验，但距离达到我们的品质要求还有不少工作没有完成，因此无法与其他平台同步发售，非常抱歉。我们会争取尽量缩短 XBOX 用户的等待时间，一旦品质达标会第一时间公布准确的上线日期。

PC 与 PS5 的用户，在 2024 年 8 月 20 日正式发售时即可体验完整游戏。

此外，游戏科学还针对玩家关心的其他问题进行了回应，IT之家汇总如下：

《黑神话：悟空》的付费模式是怎样的？

一次性买断制的经典单机付费模式，未来不排除有发售 DLC 与非数值向的内购内容。另外，我们非常乐于见到大家把这个回答截图保存，以备未来随时提醒我们。

为什么要开放预购？

预购是单机游戏常见的预热方式，我们也就跟着做了…… 但无论各位天命人是否参与本次预购，我们都不胜感激。预购送的红葫芦虽然不错，在游戏内也可以通过正常途径获得。

我可以在哪里预购《黑神话：悟空》？

购买实体版，什么时候可以收到货？

游戏科学正在与多家制作团队密切合作，为大家同时准备实体豪华版与实体收藏版。

由于实体版的制作包含大量必要的手工工序，基于双方对成品品质的要求，无法确保全部实体版在发售后第一时间就快递到大家手中，非常抱歉。

两个实体版都包含《黑神话：悟空》数字豪华版的激活码（在京东购买为 WeGame 激活码，海外为 Steam）。为确保买到实体版的玩家，也能在 8 月 20 日第一时间体验到游戏，激活码将在销售平台由官方店铺客服确认后，在上线前提前发送给购买成功的天命人。

更详细的实体版商品介绍与预计收货时间信息，可在【黑神话京东自营旗舰店】的商品页查阅。