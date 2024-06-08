PHP 紧急更新修复漏洞：自 5.x 以来所有版本均受影响，可远程执行任意代码

IT之家 6 月 8 日消息，PHP 项目维护团队昨日发布新补丁，修复了存在于 PHP for Windows 中的远程代码执行（RCE）漏洞，并敦促用户尽快更新至 6 月 6 日发布的 8.3.8、8.2.20 以及 8.1.29 版本。

PHP 是一种广泛使用的开放源码脚本语言，设计用于网络开发，通常在 Windows 和 Linux 服务器上使用。

Devcore 首席安全研究员 Orange Tsai 于 2024 年 5 月 7 日发现了这个新的 RCE 漏洞，并将其报告给了 PHP 开发人员。

IT之家注：该漏洞追踪编号为 CVE-2024-4577，影响到自 5.x 版以来的所有版本，可能对全球大量服务器造成影响。

此外 Shadowserver 基金会发布公告，表示已经检测到有黑客正扫描存在该漏洞的服务器。

ITCVE-2024-4577 漏洞是由于处理字符编码转换时的疏忽造成的，在 Windows 上以 CGI 模式使用 PHP，尤其是使用 “Best-Fit”功能的服务器环境，比较容易遭到黑客攻击。

DevCore 的咨询解释说：

在实施 PHP 时，团队没有注意到在 Windows 操作系统内进行编码转换的 Best-Fit 功能。 未经认证的攻击者利用该漏洞，通过特定字符序列绕过 CVE-2012-1823 先前的保护。通过参数注入攻击，可在远程 PHP 服务器上执行任意代码。

分析人员解释说，即使 PHP 未配置为 CGI 模式，只要 PHP 可执行文件（如 php.exe 或 php-cgi.exe）位于网络服务器可访问的目录中，CVE-2024-4577 仍有可能被利用。

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