小米 SU7 冲出停车场致一死三伤，海口交警通报：系驾驶员操作不当导致

IT之家 6 月 8 日消息，今天午间，海口市公安局交警大队就小米 SU7 车祸事件发出官方通报：经初步勘察，该起事故发生系小轿车驾驶员（已排除酒驾毒驾）驾驶车辆时操作不当所致。
IT之家附通报原文：
6 月 7 日 7 时 35 分许，一辆小轿车行驶出美苑路春江壹号小区门口时，与两辆电动车发生碰撞，造成 1 人当场死亡、3 人不同程度受伤（其中 1 人住院治疗，无生命危险；2 人无需住院已回家）。
经初步勘察，该起事故发生系小轿车驾驶员 （已排除酒驾毒驾）驾驶车辆时操作不当所致，其因涉嫌交通肇事罪已被警方依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。
海口市公安局交通警察支队
2024 年 6 月 8 日
事件背景：
6 月 7 日上午，有报道称海口市美兰区美苑路春江壹号小区发生了一起严重的交通事故。一辆小米 SU7 纯电动轿车在驶出停车场时突然失控，冲向非机动车道正常行驶的电动车和路人，造成一死一伤（更新：后续为一死三伤）的严重后果。目前，公安机关和保险公司已介入调查。
6 月 7 日下午，小米公司发言人就 SU7 停车场相关事故发表声明：已第一时间介入，正积极配合警方进行查验、勘察。
相关阅读：
《小米 SU7 冲出停车场致一死三伤，官方回应：正配合警方查验、勘察，车辆各状态正常》
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。