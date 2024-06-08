小米 SU7 冲出停车场致一死三伤，海口交警通报：系驾驶员操作不当导致

IT之家 6 月 8 日消息，今天午间，海口市公安局交警大队就小米 SU7 车祸事件发出官方通报：经初步勘察，该起事故发生系小轿车驾驶员（已排除酒驾毒驾）驾驶车辆时操作不当所致。

IT之家附通报原文：

6 月 7 日 7 时 35 分许，一辆小轿车行驶出美苑路春江壹号小区门口时，与两辆电动车发生碰撞，造成 1 人当场死亡、3 人不同程度受伤（其中 1 人住院治疗，无生命危险；2 人无需住院已回家）。

经初步勘察，该起事故发生系小轿车驾驶员 （已排除酒驾毒驾）驾驶车辆时操作不当所致，其因涉嫌交通肇事罪已被警方依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。

海口市公安局交通警察支队

2024 年 6 月 8 日