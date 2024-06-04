BTF 2.0 显卡背插生态有望迎来新玩家，撼与 Sparkle 展示 BTF 概念锐炫显卡

IT之家 6 月 4 日消息，据法媒 CowcotLand 报道，撼与 Sparkle 在 2024 台北国际电脑展上展示了 BTF 概念英特尔锐炫显卡。

▲ 图源 CowcotLand，下同

该显卡在 PCIe 主“金手指”的后部还搭载了一段独立“金手指”。这段“副金手指”在位置、形状和大小方面与华硕 BTF 显卡上的 GC-HPWR“金手指”一致。

GC-HPWR“金手指”在 BTF 显卡上负责接入 BTF 2.0 主板的显卡供电专用插槽，为显卡提供电力，从而实现无需为显卡接入外部供电线缆的清爽装机体验。

撼与表示其展示的 BTF 概念显卡与任何 BTF (2.0) 主板兼容，这意味着华硕的 BTF 2.0 显卡背插概念并非完全专有的技术标准。

除华硕外的第三方厂商也可推出符合 GC-HPWR 标准的 BTF 显卡产品，未来有望见到更多企业加入 BTF 2.0 显卡背插生态。

撼与展台上还展示了插入华硕 BTF 2.0 主板的概念样卡（IT之家注：使用的主板很可能是 TUF GAMING Z790-BTF WIFI）。

2024 台北国际电脑展专题

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