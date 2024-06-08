《俄罗斯方块》游戏已“四十不惑”，授权新手游《Tetris Block Puzzle》上线

IT之家 6 月 8 日消息，《俄罗斯方块》已迈入“四十不惑”之年，但这款“常青树”游戏在全球范围内拥有大量拥趸。

游戏开发商 playSTUDIOS 为庆祝游戏发行 40 周年，在更新手游版《俄罗斯方块》之外，还推出了全新的《俄罗斯方块：方块拼图》手游。

IT之家注：playSTUDIOS 于 2021 年获得了在移动平台上开发和发行俄罗斯方块游戏的全球独家版权，但该 IP 仍归 The Tetris Company 所有。

手游版《俄罗斯方块》更新

本次更新主要带来了全新的用户界面，采用了新的动画，添加了新的音效，玩家除了经典模式和马拉松模式之外，还引入了新的冒险模式，节奏更快、关卡更多。

Playstudios 表示，该模式节奏更快，而且有数百个独特的关卡，这将为玩家提供大量的可玩性。

全新《俄罗斯方块：方块拼图》手游

游戏官方介绍如下：

欢迎来到 Tetris® Block Puzzle，这款终极手机游戏将方块拼图的永恒乐趣与标志性的俄罗斯方块品牌相结合。

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