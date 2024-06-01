手游独占版《GTA》有望？Take-Two CEO 称未来会尝试，但需要等待时机

IT之家 6 月 1 日消息，Take-Two 首席执行官 Strauss Zelnick 接受 TD Cowen 时表示，仍希望将公司所持有的 IP 内容引入移动平台。

Take-Two 于 2022 年 5 月以 127 亿美元价格收购游戏厂商 Zynga，并承诺目标是将《侠盗猎车手》（GTA）等 IP 移植到移动平台上，但完成收购 2 年后，公司在手游方面始终没有动作。

根据 @软媒用户1817013 反馈：“GTA3、SA、罪恶之城老早就有手机版，后面又出了重置版。”

IT之家翻译 Zelnick 的回复内容如下：

答案就是我当时就说过，将游戏 IP 搬到移动平台固然是创造收入协同效应的一个机会，但并不代表是最佳机遇，因为即便是核心成熟的 IP，在搬到手游平台也会出现“水土不服”的情况，移动游戏领域最大的游戏当然是原生游戏。

他指出，Zynga 制作的定制游戏之所以成功，是因为它们是为手机制作的，而《使命召唤》手机版等游戏则比其他游戏更容易将其游戏性转化为移动游戏。

Zelnick 继续表示：

如果你想要问，我们有进行了相关的尝试吗？我的回答是没有。

那么 IP 手游化有在公司未来规划中吗？我的回答是肯定的。

但这并不意味着推出手游后会取得成功，可能也会导致失败，更糟糕的是失败会让我们赔钱，但我们未来必须尝试，我们也会尝试。