Sensor Tower：4 月全球热门手游下载量 40.9 亿次，环比下降 4.5%，《Free Fire》蝉联第一

IT之家 5 月 27 日消息，根据 Sensor Tower 商店情报数据显示，2024 年 4 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 40.9 亿次，环比下降 4.5%。

印度市场以 7.85 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 19.2%。巴西市场以 8% 的下载量排名第 2，印度尼西亚市场以 7.6% 排名第 3。

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具体游戏方面，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》）以超过 2800 万次下载，蝉联 4 月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了 26.8% 的下载量；其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占 22.8% 和 5.6%。

Supercent《Pizza Ready！》以超过 2500 万次下载位列榜单第 2 名，印度同样是该游戏第一大市场，贡献了 26.5% 的下载量；巴西市场以 6.3% 的下载量排名第 2，排名第 3 的印度尼西亚市场占 6.2%。此外，该游戏首次突破 2500 万下载量的里程碑，成功跃居下载量和下载量增长榜第 2 名。

排名前五的另外 3 款游戏依次为《Roblox》、Dream11 Fantasy《Dream11》和 Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》。

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