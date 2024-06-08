每年可为近 55 万户家庭供电，国家电投在巴西首座光伏电站投产

IT之家 6 月 8 日消息，据新华社今日报道，由中国国家电力投资集团公司（国家电投）巴西公司投资并主导建设的巴西马兰加图光伏电站 6 月 7 日举行投产仪式，这一光伏项目装机容量达到 446 千瓦，每年可为近 55 万户家庭供电。

据悉，马兰加图光伏电站占地面积超 1061 公顷，拥有 68 万个太阳能组件、6633 个跟踪器和 1716 个逆变器。该电站于 2022 年 12 月开工建设，克服了跨国参建单位多、跨语言跨时差沟通难度大、设备供应国别多、运输距离远、审批程序复杂等困难，今年 4 月投入商业运行，高质量完成投产目标。

据国家电投巴西公司董事长林贵祥介绍，该项目全容量并网后，预计每年可减少约 90 万吨二氧化碳排放，将为当地社区带来巨大的环境和经济效益，也将为全球清洁能源发展作出重要贡献。

巴西皮奥伊州州长拉斐尔・丰蒂莱斯感谢国家电投巴西公司在该州兴建光伏电站，并认为电站在给该州带来经济效益的同时，“更留下了珍贵的环境和社会遗产”。

据IT之家此前报道，去年 12 月 26 日，随着国家电投巴西 Panati 292 兆瓦光伏发电项目的新光伏板并网发电，国家电投正式迈入境外在运装机超 1000 万千瓦的新阶段。国家电投境外在运装机已超 1000 万千瓦，其中清洁能源占比达 70%，境外业务已涵盖哈萨克斯坦、巴基斯坦、沙特阿拉伯、土耳其等 47 个国家和地区。

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