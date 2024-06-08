522 欧元起，零售商确认“复刻诺基亚 Lumia”外观 HMD Skyline 手机即将推出

IT之家 6 月 8 日消息，HMD Global 正酝酿推出一款型号为“Skyline”的手机，这款手机即是IT之家先前曾多次报道的代号为“Tomcat”的“复刻 Lumia 正面风格”机型。

目前相关手机已被零售商 smartdeals 泄露，相关界面显示该机型号为“TA-1688”， 价格为 522 - 539 欧元（当前约 4104 - 4238 元人民币）之间。

值得一提的是，相关零售商将这款手机品牌归类为“诺基亚”，不过这应该只是零售商没有将品牌更新为 HMD Global。

对于这款手机的性能，该机实际定位类似 HMD Global 推出的诺基亚 8.3，配置方面采用高通骁龙 7s Gen 2 芯片 + 12GB RAM + 256GB 组合，搭载 108MP 后置摄像头，售 440 欧元（IT之家备注：当前约 3454 元人民币）。

IT之家整理手机参数信息如下：

SoC：高通骁龙 7s Gen 2

屏幕：FHD+ 120Hz AMOLED 屏

后置摄像头：108MP + 2MP

前置摄像头：32MP

电池：4900 毫安时，支持 33W 有线充电

连接性：蓝牙 5.2、NFC

特性：双扬声器、支持 OZO 音频技术、支持 PureView 技术

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