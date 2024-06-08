不只有 79 万 MPV，极氪汽车成立光辉事业部进行产品线扩充及高级定制服务

IT之家 6 月 8 日消息，近日，极氪汽车宣布成立极氪光辉事业部，旨在针对中国市场高端消费人群，提供新能源、智能化、安全的出行体验解决方案。

据介绍，光辉事业部负责光辉产品线的策略运营、圈层营销、销售和用户运营等环节；结合极氪整体职能，保障高品质的交付及售后服务水准。

极氪汽车表示，光辉事业部后期会在极氪平台基础上不断进行产品线扩充，以及高级个性化定制服务。目前极氪光辉事业部也已启动招聘。

IT之家注意到，极氪 009 光辉版已经于 4 月 19 日上市，售 78.90 万元。新车外观采用全球金属面积最大 DARK BADGE 耀黑前格栅。新车长宽高分别为 5217/2024/1812mm，轴距 3205mm。

这款新车采用四座布局，后排为两个独立座椅，全球首创一体式压铸「C 环座椅」，号称“瞬时撞击力相当于 23 吨重量”。新车标配影音娱乐系统，并且采用隔板的形式将驾驶舱与乘员舱隔开，为后排乘客带来更多私密空间。

此外，极氪 009 光辉版搭载全球唯一双 8295 智能座舱计算平台，后排座舱配备 43 英寸云端智慧屏（4K 画质）。该车采用全栈 800 伏高压系统，CLTC 综合工况续航里程 702 公里，配备 108 度 5C 麒麟电池，零百加速 3.9 秒。

从光辉事业部的成立来看，极氪 009 光辉版并不会孤独，极氪第二款豪华高端车型何时登场，IT之家会持续关注。

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