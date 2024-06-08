理想智驾副总裁郎咸朋确认部门裁员结束：“再走一个人，优先走的那个人是我”

IT之家 6 月 8 日消息，据 21 世纪经济报道，6 月 7 日上午，理想汽车智能驾驶副总裁郎咸朋召开了一次部门全员会，向员工解释了这次全公司裁员以及智驾部门员工被裁的背景，称“公司有公司的难处，我也有我的难处”。

他表示，此举是“出于业务调整需要”。同时，他还向整个部门承诺，目前智驾部门裁员已结束，“智驾再走一个人，优先走的那个人就是我。”

理想汽车智驾部门下一步的工作重心是让无图城市 NOA 量产，并逐步代替有图方案。不过，他没有给出具体的无图城市 NOA 向用户推送的具体时间。

今日，理想汽车董事长兼 CEO 李想在 2024 中国汽车重庆论坛上透露，理想汽车将在今年第三季度推出全国无图 NOA。

IT之家注意到，今年 5 月有多个独立信源曾称，五一假期之后，理想内部正进行新一轮全公司的人员优化，整体优化比例超过 18%。2023 年财报显示，理想汽车近 3.16 万人，按照优化比例来计算，这轮优化涉及超过 5600 人。

就在理想汽车开启大规模裁员仅一个月后，6 月 5 日有报道称理想正试图召回部分关键岗位的被裁员工。

有理想汽车研发人员表示，目前测试端已经有被裁员工接到通知被召回，此前协商的赔偿金尚未发放，后续这部分补偿将不会提供给被召回人员。涉及员工的合同将直接延续，目前还不清楚召回规模和各部门比例。

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