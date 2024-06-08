首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>游戏机

微星确认 Lunar Lake 版 Claw 掌机定价与现有产品相近，也将推出 7 英寸款

2024/6/8 17:42:07 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
评论：

IT之家 6 月 8 日消息，微星系统产品管理总监 Cliff Chun 在接受外媒 PCWorld 采访报道时表示，搭载英特尔 Lunar Lake 的 Claw 掌机在定价上将与此前的 Claw A1M 相近。

作为参考，搭载英特尔 Meteor Lake 的 Claw A1M 首发价为 699 美元（IT之家备注：当前约 5072 元人民币）起。

微星 Claw 8 AI+ 掌机

▲ 图源 PCWorld

Cliff Chun 表示，在掌机屏幕尺寸方面，微星曾考虑过从 5 英寸到 10 英寸的多个规格，最终内部认为 7 英寸是最合适的，因此将初代 Claw 掌机的屏幕定为这一数值。

不过在 Claw A1M 发布后，玩家反馈 8 英寸显示屏在部分游戏上更为合适，同时这一尺寸变化也不会对掌机的整体体积造成过多影响，因此 Claw 8 AI+ 采用了 8 英寸屏。

Claw 8 AI+ 的推出不意味着微星放弃了 7 英寸掌机产品线，在 Lunar Lake 处理器正式上市后也将推出 7 英寸迭代款

除升级至 Lunar Lake 处理器和 80Wh 电池外，微星也对 Claw 8 AI+ 的内部布局进行了调整，将 M.2 盘位从风扇后方移开，方便用户更换存储

Cliff Chun 提到，微星已为 Claw 系列设定了为期两年的中期路线图，Claw 掌机的 2、3、4 代产品已在规划中

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：微星掌机2024台北国际电脑展

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用