微星确认 Lunar Lake 版 Claw 掌机定价与现有产品相近，也将推出 7 英寸款

IT之家 6 月 8 日消息，微星系统产品管理总监 Cliff Chun 在接受外媒 PCWorld 采访报道时表示，搭载英特尔 Lunar Lake 的 Claw 掌机在定价上将与此前的 Claw A1M 相近。

作为参考，搭载英特尔 Meteor Lake 的 Claw A1M 首发价为 699 美元（IT之家备注：当前约 5072 元人民币）起。

▲ 图源 PCWorld

Cliff Chun 表示，在掌机屏幕尺寸方面，微星曾考虑过从 5 英寸到 10 英寸的多个规格，最终内部认为 7 英寸是最合适的，因此将初代 Claw 掌机的屏幕定为这一数值。

不过在 Claw A1M 发布后，玩家反馈 8 英寸显示屏在部分游戏上更为合适，同时这一尺寸变化也不会对掌机的整体体积造成过多影响，因此 Claw 8 AI+ 采用了 8 英寸屏。

Claw 8 AI+ 的推出不意味着微星放弃了 7 英寸掌机产品线，在 Lunar Lake 处理器正式上市后也将推出 7 英寸迭代款。

除升级至 Lunar Lake 处理器和 80Wh 电池外，微星也对 Claw 8 AI+ 的内部布局进行了调整，将 M.2 盘位从风扇后方移开，方便用户更换存储。

Cliff Chun 提到，微星已为 Claw 系列设定了为期两年的中期路线图，Claw 掌机的 2、3、4 代产品已在规划中。

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