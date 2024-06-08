科赋展示多款白色马甲内存以及 PCIe Gen5 固态硬盘 GENUINE G560

IT之家 6 月 8 日消息，科赋在 2024 台北国际电脑展上展出了多款搭载白色马甲的 DDR5 内存条产品，此外还有 PCIe Gen5 固态硬盘 GENUINE G560。

CRAS V RGB ROG-Certified DDR5

这款华硕 ROG 玩家国度联名内存条采用银白撞色设计。其 2mm 铝制散热片的侧边线性镂空，让顶部与两侧的光效相互辉映。

CRAS V RGB ROG-Certified DDR5 的基础频率为 7000MT/s，同IT之家以往报道过的 ROG 联名 XPG 内存一样，在 ROG 主板上开启“ROG-Certified”模式后频率能额外提升 200MT/s。

该内存条高 44mm，将提供 16GB*2、24GB*2、32GB*2 三种容量版本的套条。

URBANE V RGB DDR5

科赋的这款新品整体风格更为柔和内敛，顶部两端采用圆角设计，搭载向上透光的 RGB 灯区。

▲ 本张及以下图片源自 GGF Events



URBANE V RGB DDR5 将在 2024 下半年发售，至高可选 8400MT/s。

FIT V DDR5

FIT V DDR5 是面向主流市场的无光低马甲条，整体高度 33.2mm。

FIT V DDR5 将提供 5600~6400 MT/s （至高 6400CL34-40-40-90）的甜点级别频率供玩家选择，即将上市。

GENUINE G560

GENUINE G560 这款固态硬盘拥有 14/12 GB/s 的顺序读写速率，随机读写速率也均达到了 1400K IOPS，符合消费级“满速”PCIe Gen5 固态的要求。

该固态硬盘采用黑白配色散热马甲设计，至高可选 4TB 容量。

2024 台北国际电脑展专题

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