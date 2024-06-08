CPU-Z 跑分曝光：AMD 锐龙 AI 9 HX 370 ES 处理器比 54W 的 R9 7940HS 快 12.9~25%

IT之家 6 月 8 日消息，B站 up 主 @秦淮一梦 在台北国际电脑展上用华硕 TUF Gaming A14 进行了跑分测试，我们一起来看一下吧。

这款笔记本电脑搭载了 AMD 刚刚发布的锐龙 AI 9 HX 370 处理器，但华硕这款工程机搭载的只是一颗工程样品，所以只能识别到 ES 代号“00-0000009934-37”。

如图所示，该机搭载了锐龙 AI 9 HX 370 处理器，拥有 4 颗 Zen5 核心 + 8 核 Zen5c 核心，在 CPU-Z 中单核得分为 798.6 分，多核得分为 8893.6 分。

作为对比，搭载 R9 7940HS（54W TDP 运行）的铭凡 UM790 机型跑分只有 707.3 分和 7089.9 分，也就是说这颗 ES 处理器相比上一代 Zen4 处理器单多核性能分别提高了 12.9% 和 25%。

不过，CPU-Z 可能并不是 AMD 的强项，这个分数很容易被 13、14 代酷睿 H 系列处理器超越，尤其是酷睿 i9。不过这一得分很清楚地展示了 AMD 新处理器的代际提升，特别是多核性能方面。当然，多核性能的提升最主要的原因还是在于额外 Zen5c 核心的引入。

根据 AMD 的说法，首批搭载 Strix Point 处理器的笔记本电脑将于下个月上市，届时我们将获得更加准确的性能数据，IT之家也将为大家带来详细测评，敬请期待。

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