《女神异闻录》团队新作，RPG 游戏《暗喻幻想：ReFantazio》Steam 上架售 298 元起

IT之家 6 月 8 日消息，ATLUS《女神异闻录》系列原班人马的 RPG 新作《暗喻幻想：ReFantazio》将于 10 月 11 日发售，目前这款游戏已经上架 Steam 平台（点此访问），IT之家整理国区售价信息如下：

标准版：298 元

ATLUS 品牌 35 周年数字纪念版：468 元

官方重点介绍了“ATLUS 品牌 35 周年数字纪念版”，该版本除了包含游戏本体 / 服装特典外，还附带“可回顾 ATLUS 至今为止已发售游戏历史的赠品”，具体内容如下：

《暗喻幻想：ReFantazio》数字豪华美术画册

《暗喻幻想：ReFantazio》数字特别原声集

ATLUS 品牌 35 周年 数字历程纪念册

ATLUS 品牌 35 周年 数字历年精选

而在游戏本体方面，本作《暗喻幻想：ReFantazio》据称是一款幻想风格 RPG 游戏，描绘了一位少年被卷入国王遭遇暗杀后突然开始的选举中，成为了新王候选人的命运。玩家可以开始一场“只能在幻想中实现的现实之旅”，自由选择如何度过巡游这个世界的日子，还将利用各种职业和队伍对抗强敌。

官方游戏简介：

本作是《女神异闻录３》《女神异闻录４》《女神异闻录 5》 制作班底带来的最新幻想风格 RPG 游戏。 为了解开自儿时起的好友王子身上的“死亡诅咒”，玩家将化身为“旅行的少年”与同伴妖精“加莉卡”一同漂泊于世界各地。玩家和同伴将被卷入在王国发生的大事件中，挑战等待在前方的命运。 主角因某个契机唤醒了“阿基态（职业）”的力量。它有着战士、魔法师等各式能力。 唤醒独具特色的各种阿基态，与同伴一起组成最强的队伍，与无数强敌一决高下吧。 敬请畅享新生的幻想世界之旅。

游戏图赏：

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