理想 L6 车型累计交付破 2 万台，6 月产能也将突破 20000 台

IT之家 6 月 8 日消息，理想汽车官方今日宣布，理想 L6 累计交付量突破 20,000 台。新车于 4 月 18 日上市，共推出 2 款车型，售价区间 24.98-27.98 万元。理想汽车称，理想 L6 的产能正在爬坡，下个月将突破 2 万台。
IT之家附理想 L6 系列汽车详情如下：
理想 L6 Pro 24.98 万元
CLTC 综合续航 1390 公里、纯电续航 212 公里
双电机智能四驱，百公里加速 5.4 秒
前双叉臂后五连杆悬架和 CDC 减振器
全车 Nappa 座椅带通风加热、前排十点按摩
高清四屏交互，带副驾娱乐屏和超高清 HUD
理想智能驾驶 AD Pro
19 扬声器高级音响系统
理想 L6 Max 27.98 万元
CLTC 综合续航 1390 公里、纯电续航 212 公里
双电机智能四驱，百公里加速 5.4 秒
前双叉臂后五连杆悬架和 CDC 减振器
全车 Nappa 座椅带通风加热、前排十点按摩
高清四屏交互，带副驾娱乐屏和超高清 HUD
理想智能驾驶 AD Max，128 线激光雷达
PSS 高品质扬声器铂金音响系统
智能冷暖双用冰箱
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