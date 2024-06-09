46 年前的今天英特尔 8086 处理器诞生：奠定 x86 架构基础，开启个人电脑新时代

IT之家 6 月 9 日消息，在个人电脑发展史上，提起英特尔 8086 微处理器，其影响力绝对是毋庸置疑的。它不仅仅是一块芯片，更是改变了整个行业，并奠定了至今仍主导我们大部分计算机的 x86 架构的基础。发布于 1978 年的英特尔 8086，即使在 40 多年后的今天，仍然被认为是微处理器历史上最重要的创新之一。

据IT之家了解，8086 由 Stephen Morse 领导的团队设计研发。当时，英特尔正面临着来自摩托罗拉等公司的激烈竞争，虽然采用平面地址空间而非分段内存寻址，但摩托罗拉的 6800 微处理器已经在市场上取得了相当大的成功。8086 正是英特尔为满足人们对更强大、更通用计算需求所作出的回应。

拥有高达 10 MHz 的时钟速度和 16 位架构，8086 相比于前辈们来说是一次巨大飞跃。它采用复杂指令集计算 (CISC) 架构，该架构至今仍被英特尔处理器所使用。这种通用性使其成为商用和个人计算应用的热门选择，并且在许多方面经受住了时间的考验。8086 以“86”结尾也并非巧合，正是这颗处理器奠定了 x86 架构的基础，并被一直沿用至今。这也标志着英特尔对 CISC 架构的坚持，而 ARM 等公司则采用了 RISC 架构。

8086 还引入了许多重要特性，例如分段内存寻址，使其能够访问比以往 8 位处理器更大的内存空间。这对于运行更复杂的程序和操作系统至关重要，它将 1MB 的内存空间分成了多个 64KB 的段。该芯片的架构也为后续的 8088 处理器（8086 的衍生版本）铺平了道路，并最终成为赋予 IBM PC 运算能力的核心部件。

8086 是众多微处理器的开山鼻祖，包括 80286、80386、80486，以及 80486 的继任者 —— 传奇的奔腾系列，每一款处理器都建立在 8086 所奠定的基础之上。事实上，8086 最值得注意的遗产之一就是其指令集架构 (ISA)，该架构几十年来一直在维护和扩展。即使是像英特尔酷睿系列这样现代的处理器，也能追溯到最初的 8086 和 x86 架构。

展望现在，拥有 x86 架构根基的现代英特尔处理器不断突破计算极限，而这一切都要归功于 8086 作为早期奠基石所做出的贡献。英特尔也认识到了它的重要性，并在 2018 年推出了限量版酷睿 i7-8086K 处理器来纪念 8086 诞生 40 周年。

英特尔 8086 不仅仅是一颗处理器，它的出现标志着为现代计算奠定基础的关键时刻，标志着一个新的技术时代的开始，其影响力直到今天仍然存在。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。