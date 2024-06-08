年内无望？消息称 AMD、英特尔下一代 GPU 均定于 2025 年初面世，英伟达 RTX 50 系列显卡最快年底官宣

IT之家 6 月 8 日消息，Tweakers 发文称：多个消息来源证实 AMD 和英特尔下一代显卡要到 2025 年初才会问世.

此外，2024 台北国际电脑展上还有公司代表称，英伟达虽然准备提前推出新一代的 GeForce RTX 5000 系列显卡，但预计也不会在今年推出。

多家与 Nvidia 关系密切的消息来源在 Computex 2024 展会期间透露，新一代显卡计划于 2025 年初发布，可能会在 2024 年底发布公告，但目前尚不确定。但无论如何，在 2025 年之前，都将不会有大批量的新显卡上市。

下一代 GPU 系列：

英特尔 Arc B 系列 Battlemage / Xe 2 -HPG

AMD Radeon RX 8000（RDNA4）

英伟达 GeForce RTX 50 系列（Blackwell）

除此之外，Wccftech 的 Hassan Mujtaba 也表示英伟达一级 AIB 合作伙伴称“新系列预计将在今年第四季度或 2025 年初推出”，而且他同样也提到 RTX 50 系列有望在 2024 年公布（IT之家注：至少要在发布几周后才会正式上市）。

关于英特尔下一代 Arc 显卡有关信息目前仍知之甚少，不过消息人士告诉 Tweakers，相关 GPU 至少可以与 RTX 4070 性能相当，而当前一代的顶级型号 Arc A770 甚至比 RTX 4060 还要稍差一些，这意味着新一代 Arc 独显的性能提升幅度超过 60%。

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