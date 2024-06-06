全小核设计：英特尔发布 Sierra Forest 至强 6 处理器，基于 Intel 3 制程

IT之家 6 月 6 日消息，英特尔今日推出了首款配备能效核的英特尔至强 6 处理器产品。该系列处理器代号 Sierra Forest，基于 Intel 3 制程工艺打造。

除了本次亮相的能效核产品之外，英特尔至强 6 性能核处理器（代号 Granite Rapids）预计将于下季度推出。

英特尔表示，至强 6 能效核处理器具有显著的密度优势，对于有产品迭代需求的用户来说，可以 3:1 的比例进行旧系统替换和机架整合，这将大幅减少计算集群功耗并显著降低碳排放，加速实现企业可持续发展目标。

在媒体转码工作负载方面，英特尔至强 6 能效核处理器与第二代英特尔至强 处理器相比可为客户提供高达 4.2 倍的机架性能提升和 2.6 倍的每瓦性能提升。

目前，英特尔官方公布的 Sierra Forest 处理器共有 7 款，IT之家汇总如下：

产品名称 核心数 最大频率 基础频率 缓存 TDP 至强 6710E 64 3.2 GHz 2.4 GHz 96 MB 205 W 至强 6731E 96 3.1 GHz 2.2 GHz 96 MB 250 W 至强 6740E 96 3.2 GHz 2.4 GHz 96 MB 250 W 至强 6746E 112 2.7 GHz 2 GHz 96 MB 250 W 至强 6756E 128 2.6 GHz 1.8 GHz 96 MB 225 W 至强 6766E 144 2.7 GHz 1.9 GHz 108 MB 250 W 至强 6780E 144 3 GHz 2.2 GHz 108 MB 330 W

其中，至强 6780E 处理器官方建议价达 11350 美元（IT之家备注：当前约 82278 元人民币），最大支持 1TB DDR5-6400 内存（8 通道），最多可提供 88 条 PCIe 通道数，UPI 速度可达 24 GT/s，采用 FCLGA4710 封装，封装大小 77.5mm x 56.5mm。

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