全小核设计：英特尔发布 Sierra Forest 至强 6 处理器，基于 Intel 3 制程

IT之家 6 月 6 日消息，英特尔今日推出了首款配备能效核的英特尔至强 6 处理器产品。该系列处理器代号 Sierra Forest，基于 Intel 3 制程工艺打造。
除了本次亮相的能效核产品之外，英特尔至强 6 性能核处理器（代号 Granite Rapids）预计将于下季度推出。
英特尔表示，至强 6 能效核处理器具有显著的密度优势，对于有产品迭代需求的用户来说，可以 3:1 的比例进行旧系统替换和机架整合，这将大幅减少计算集群功耗并显著降低碳排放，加速实现企业可持续发展目标。
在媒体转码工作负载方面，英特尔至强 6 能效核处理器与第二代英特尔至强 处理器相比可为客户提供高达 4.2 倍的机架性能提升和 2.6 倍的每瓦性能提升。
目前，英特尔官方公布的 Sierra Forest 处理器共有 7 款，IT之家汇总如下：
|产品名称
|核心数
|最大频率
|基础频率
|缓存
|TDP
|至强 6710E
|64
|3.2 GHz
|2.4 GHz
|96 MB
|205 W
|至强 6731E
|96
|3.1 GHz
|2.2 GHz
|96 MB
|250 W
|至强 6740E
|96
|3.2 GHz
|2.4 GHz
|96 MB
|250 W
|至强 6746E
|112
|2.7 GHz
|2 GHz
|96 MB
|250 W
|至强 6756E
|128
|2.6 GHz
|1.8 GHz
|96 MB
|225 W
|至强 6766E
|144
|2.7 GHz
|1.9 GHz
|108 MB
|250 W
|至强 6780E
|144
|3 GHz
|2.2 GHz
|108 MB
|330 W
其中，至强 6780E 处理器官方建议价达 11350 美元（IT之家备注：当前约 82278 元人民币），最大支持 1TB DDR5-6400 内存（8 通道），最多可提供 88 条 PCIe 通道数，UPI 速度可达 24 GT/s，采用 FCLGA4710 封装，封装大小 77.5mm x 56.5mm。
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