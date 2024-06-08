特斯拉 FSD 12.4.1 重磅升级：改用摄像头取代方向盘监测系统，时刻关注驾驶员注意力是否集中

IT之家 6 月 8 日消息，特斯拉 FSD 12.4.1 版本今日起面向外部车主推送，系统版本号为 2024.15.5。这一版本标志着特斯拉放弃方向盘扭力监测系统，改用车内摄像头来监测驾驶员状态（基于神经网络）。

当然，这套方案目前只是初步实施，所以还存在一些限制，而且根据特斯拉车主的反馈，新的摄像头监测系统非常苛刻，包括检测驾驶员的眼睛是否睁开、眼睛在看哪个方向，以及是否在玩手机。

此外，当车内摄像头无法确定驾驶员是否集中注意力时，特斯拉仍会启用方向盘监测和提醒功能，例如摄像头有眩光、司机佩戴墨镜或低檐帽，甚至在夜间行驶（不支持红外的旧款车型）都有可能会被警告，而连续警告多次就会退出辅助驾驶状态（累计 5 次处罚后将强制停用一周，后续如果驾驶情况良好则可以每 7 天抵消一次处罚记录）。

如图所示，特斯拉在表示 FSD 运行状态的图标和电池图标中间新增了一个绿色指示灯，以此反馈摄像头监测状态。

严格来说，车内摄像头可以捕捉到更多信息，例如驾驶员的眼睛和头部动作，从而更准确地判断驾驶员是否集中注意力。

这意味着即使在双手离开方向盘的情况下，特斯拉也能确保驾驶员保持专注，大幅提升驾驶安全性。而在此之前，特斯拉车主需要将手一直扶在方向盘上才行。IT之家注意到，很早之前还会有“聪明车主”用在方向盘上压矿泉水的方式来长时间开启 Autopilot 从而实现“自动驾驶”，不过这一 Bug 早在 2022 年就已经被修复，但这也导致用户需要持续手扶方向盘才能使用辅助驾驶功能，对于部分用户来说长时间保持一种姿势可能会严重影响驾驶体验。

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克表示（特斯拉）预计每次发布更新都将显著提高完善程度。他还提到，FSD V12.4 将把割裂的 FSD 和非 FSD 分支整合在一起，FSD 12.4 接管率相对 12.3 改善了 5~10 倍。此外，该版本中包含了“大量改动”，他认为该版本应该被称为 FSD v13。

马斯克前几天还提到，随着未来 FSD 版本的不断改进，“一旦已知问题得以解决，车主一年内或许都遇不到一次需要手动接管的情况。”

马斯克之前还提到，智能召唤功能和自动寻找停车位功能将随 12.4 版本一起发布，但是此版本的发布说明中没有明确提及这一点，预计将很快会在 V12.4.X 后续更新中推出。

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