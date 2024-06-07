特斯拉推送 2024.14.8 及 2024.14.9 软件更新：升级泊车精灵、全息座驾，城市车道级导航上线

IT之家 6 月 7 日消息，搭载 AMD 芯片的特斯拉车型现已获推 2024.14.8、2024.14.9 版本更新，本次更新主要是升级了全新“全息座驾”、城市车道级导航、全新行车界面 + 导航无界悬窗。

此外，该版本还对自动泊车功能进行了升级，新增“泊车精灵”，支持后备箱自动开启（感应手机钥匙打开），支持更快路线切换、行程中多路线切换。

IT之家汇总该版本更新内容如下：

1.安全改进：修复了无线通讯模块接口保护不足的漏洞。

2.自动泊车：您的车辆现在可以自动泊入到指定（垂直或平行）车位上。

3.Tesla Vision 驻车辅助：现在，您可以选择启用 Tesla Vision 驻车辅助。此功能可显示车辆周围环境的高清 3D 图像，包括附近物体、障碍物、车辆以及喷漆路标的距离和形状。

4.视觉更新，用户界面 v12 通过以下更新提升您的视觉体验：

驻车时的沉浸式全屏车辆控件

大型播放控件，可在媒体播放器中快速访问“最近”、“收藏夹”和“下一节目”

可展开的 Autopilot 自动辅助驾驶可视画面，角落有一张较小的地图，用于行程引导

更时尚、更紧凑的驾驶模式条和精细的驾驶读数里程数

5.雨刮器控件：

滚轮-现在，当您按下雨刮器按钮查看雨刮器控制时，可以向上或向下移动左侧滚轮来调整雨刮器速度。

雨刮器按钮-将雨刮器设置为 I、II、III 或 IIII 后，可按下雨刮器按钮按来循环切换速度。

6.行程中多路线：现在您可以在导航中随时查看备选路线并切换路线。通过点击地图方位按钮，或点击转弯列表的第一行，以切换到路线概览模式，然后选择您想要的路线。

7.更快路线提醒：在导航中，当发现更快的路线时，会在转弯列表的顶部出现路线切换提醒，在提醒到期之前点击“确认”以切换到建议的路线。

8.车道级导航：提供 3D 车道级的视觉指引和实时交通信息，使复杂道路的导航更加清晰易懂。

9.语音助手现在可以回应你的指令了。它可以帮助你查询天气预报、查看股价、翻译英文、朗读唐诗。它懂得很多百科知识，还能解答你关于车辆使用方面的疑问。

10.驻车时，可以将浏览器展开至全屏。

11.启用代客模式，并且车辆已解锁或换出驻车挡后，您将在手机上收到通知。

12.游戏厅中的《吸血鬼幸存者》游戏增加现在有了 "Space 54" 和 "Deeploreble" 两个更新场景。

13.地图包版本更新为：CN-2024.20-15032。

14.自动开启后备箱：即使无法腾出双手，也能打开后备箱。在后备箱后面站稳，保证手机钥匙不被遮挡，听到蜂鸣声后，后备箱将自行打开。

15.后排乘客现在可以在后触摸屏顶部看到当前行程的详细信息、时间、温度，但娱乐应用程序在使用全屏时除外。

16.如果后座上没有乘客，当您换出驻车挡时，后触摸屏将关闭，以减少不必要的能量使用。

17.在车辆设置 >“控制”中更快地进入洗车模式。

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