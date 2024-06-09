极氪宣布进入印度尼西亚和马来西亚市场，预计今年进入 50 余个国际主流市场

IT之家 6 月 9 日消息，IT之家从极氪官方获悉，6 月 8 日极氪宣布，本月分别在印度尼西亚雅加达与印度尼西亚 PT Premium Auto Prima、在马来西亚吉隆坡与马来西亚 Sentinel Automotive Sdn.Bhd.正式签署合作协议，宣布进入印度尼西亚、马来西亚市场。

极氪称，拥有“千岛之国”别称的印度尼西亚有着广阔的国土和庞大的人口，印度尼西亚不仅是东盟第一大国，在全球主要经济体中也位列前茅。极氪在印度尼西亚的首家门店将坐落雅加达，泗水、万隆等主要城市门店也相继开始建设。马来西亚地处东南亚中心地带，是企业链接东盟市场发展中东、澳新市场的枢纽，极氪在马来西亚的首家门店将坐落吉隆坡，主要城市如雪兰莪州、槟城等地门店也将在年内相继开始建设。

极氪称，随着全球汽车产业快速转型，拥有 7 亿人口的东南亚已成车企竞争新前线。右舵版极氪 X 和极氪 009 将成为首批进入印度尼西亚和马来西亚的旗舰车型。

目前，极氪已进入全球超 25 个主流市场，预计今年进入 50 余个国际主流市场，涵盖欧洲、亚洲、大洋洲和拉丁美洲。

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