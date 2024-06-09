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集成纳米离子空气净化功能，华硕推出 23.8、27 与 34 英寸 VU 系列显示器

2024/6/9 10:10:26 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 9 日消息，华硕于 Computex 2024 台北国际电脑展上推出了三款 VU 系列显示器，集成纳米离子技术，号称可实现一定程度的空气净化功能。

VU24 显示器

23.8 英寸的 VU249HFI-W 与 27 英寸的 VU279HFI-W 显示器均采用 Full HD（1080p）IPS 面板，支持 100Hz 刷新率。

VU24 背面

34 英寸的 VU34WCIP-W 则选用一块 UWQHD（3440×1440）曲面面板，拥有 1500R 曲率和 100Hz 刷新率。

VU34 显示器

IT之家注意到，除常规的 HDMI 与 DisplayPort 接口外，这款显示器还支持 65W USB Type-C 反向供电与 USB Hub 功能，共提供四个下行 USB Type-A 接口。

VU34 背面

华硕宣称 VU249HFI-W、VU279HFI-W 与 VU34WCIP-W 三款显示器均“集成纳米离子技术，可去除空气中的某些微粒，提高空气质量并抑制病毒、霉菌和细菌”，使用无卤素 PCB 板，外壳目标采用 85% 再生塑料制造，支持自动亮度调节并符合能源之星 8.0 标准要求。

华硕介绍原文

▲ 华硕介绍原文

华硕在本届台北国际电脑展发布的其他显示器产品还包括：

提供 5K / 6K 分辨率对标苹果 Pro Display XDR，华硕“PA27JCV / PA32QCV”显示器亮相 2024 台北电脑展

华硕推出 MQ149CD 双屏便携 OLED 显示器：360° 铰链，展开后可达 21 英寸

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：华硕显示器空气净化2024台北电脑展

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