工信部：5G 商用五年带动经济总产出约 5.6 万亿元，间接带动总产出约 14 万亿元

IT之家 6 月 9 日消息，工业和信息化部总工程师赵志国于今年 6 月 6 日在 2024 移动通信高质量发展论坛上表示，据中国信息通信研究院测算，5G 商用五年来，5G 直接带动经济总产出约 5.6 万亿元，间接带动总产出约 14 万亿元。

IT之家查询获悉，我国五年建成 5G 基站 374.8 万个，每万人拥有 5G 基站数超 26 个，在全球 5G 基站部署量占比超过 2/3；国内的 5G 移动电话用户达 8.89 亿户，用户普及率突破 60%，全球 5G 用户数占比超 52%，已建成全球规模最大的 5G 网络。

今年 3 月，我国 5G Advanced 网络（5.5G）正式商用，OPPO、vivo、小米、荣耀等手机厂商先后为旗下手机升级支持该功能。此外，中国移动已经率先在 100 个城市推进 5G-A 商用部署，年内将扩展至 300 个城市。

今年 5 月，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布启动 5G 异网漫游商用推广。当用户所属运营商无 5G 网络覆盖时，可接入其他运营商的 5G 网络，继续使用 5G 服务。对减少信号盲区、提升用户体验、加快 5G 网络覆盖，特别是提高边远地区、农村地区的网络覆盖水平有重要意义。

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