“iPhone 显示无可用 SIM 卡”登微博热搜，苹果回应“可手动插拔卡 / 更新运营商配置文件”

IT之家 6 月 9 日消息，今天“iPhone 显示无可用 SIM 卡”登上微博热搜，目前相关话题位于实时热度第三位置，事件起因是有博主反映称自己的手机突然提示“无可用 SIM 卡”，此后评论区也有不少用户反馈称遇到了类似的情况。

对此，苹果公司客服回应称用户可通过下列多种方式尝试解决相关问题，也可前往 Apple Store 获取服务：

确保你拥有活跃的无线运营商套餐。

重新启动你的 iPhone 或 iPad。

检查有没有运营商设置更新。前往“设置”>“通用”>“关于本机”。如果有可用的更新，你将看到让你选择“好”或“更新”的提示。

如果你的设备装有 eSIM，请联系你的运营商。

如果你的设备装有实体 SIM 卡，请从 SIM 卡托架中取出 iPhone SIM 卡或 iPad SIM 卡，然后重新插入 SIM 卡。确保 SIM 卡托架已完全闭合并且没有松动。如果你使用的是其他 iPhone、iPad 机型或其他手机制造商的 SIM 卡托架，则可能无法正确安装。