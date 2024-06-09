首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>苹果

“iPhone 显示无可用 SIM 卡”登微博热搜，苹果回应“可手动插拔卡 / 更新运营商配置文件”

2024/6/9 15:47:29 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：
感谢IT之家网友 佳宜墨泪 的线索投递！

IT之家 6 月 9 日消息，今天“iPhone 显示无可用 SIM 卡”登上微博热搜，目前相关话题位于实时热度第三位置，事件起因是有博主反映称自己的手机突然提示“无可用 SIM 卡”，此后评论区也有不少用户反馈称遇到了类似的情况。

对此，苹果公司客服回应称用户可通过下列多种方式尝试解决相关问题，也可前往 Apple Store 获取服务：

  • 确保你拥有活跃的无线运营商套餐。

  • 重新启动你的 iPhone 或 iPad

  • 检查有没有运营商设置更新。前往“设置”>“通用”>“关于本机”。如果有可用的更新，你将看到让你选择“好”或“更新”的提示。

  • 如果你的设备装有 eSIM，请联系你的运营商。

  • 如果你的设备装有实体 SIM 卡，请从 SIM 卡托架中取出 iPhone SIM 卡或 iPad SIM 卡，然后重新插入 SIM 卡。确保 SIM 卡托架已完全闭合并且没有松动。如果你使用的是其他 iPhone、iPad 机型或其他手机制造商的 SIM 卡托架，则可能无法正确安装。

  • 如果你的设备装有实体 SIM 卡，并且你已经完成了上一步，请尝试使用另一张 SIM 卡。如果没有的话，请前往运营商的零售店，并让他们用另一张 SIM 卡进行测试。你可能需要更换 SIM 卡。

使用 iPhone 的小伙伴们有遇到手机突然提示“无 SIM 卡”的情况吗？

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：iPhone苹果SIM

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用