“iPhone 显示无可用 SIM 卡”登微博热搜，苹果回应“可手动插拔卡 / 更新运营商配置文件”

IT之家 6 月 9 日消息，今天“iPhone 显示无可用 SIM 卡”登上微博热搜，目前相关话题位于实时热度第三位置，事件起因是有博主反映称自己的手机突然提示“无可用 SIM 卡”，此后评论区也有不少用户反馈称遇到了类似的情况。
对此，苹果公司客服回应称用户可通过下列多种方式尝试解决相关问题，也可前往 Apple Store 获取服务：
确保你拥有活跃的无线运营商套餐。
重新启动你的 iPhone 或 iPad。
检查有没有运营商设置更新。前往“设置”>“通用”>“关于本机”。如果有可用的更新，你将看到让你选择“好”或“更新”的提示。
如果你的设备装有 eSIM，请联系你的运营商。
如果你的设备装有实体 SIM 卡，请从 SIM 卡托架中取出 iPhone SIM 卡或 iPad SIM 卡，然后重新插入 SIM 卡。确保 SIM 卡托架已完全闭合并且没有松动。如果你使用的是其他 iPhone、iPad 机型或其他手机制造商的 SIM 卡托架，则可能无法正确安装。
如果你的设备装有实体 SIM 卡，并且你已经完成了上一步，请尝试使用另一张 SIM 卡。如果没有的话，请前往运营商的零售店，并让他们用另一张 SIM 卡进行测试。你可能需要更换 SIM 卡。
使用 iPhone 的小伙伴们有遇到手机突然提示“无 SIM 卡”的情况吗？
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