Sensor Tower：第一季度苹果 App Store 吸金量 246 亿美元，力压谷歌 Play 应用商店

IT之家 6 月 9 日消息，分析机构 Sensor Tower 今天披露了苹果 / 安卓平台第一季度付费量报告，声称苹果 App Store 和谷歌 Play 商店在消费者习惯方面存在“显著差异”。

IT之家参考分析机构数据获悉，虽然谷歌 Play 商店应用总下载量 (255 亿次）远超过苹果 App Store 的 84 亿次，但苹果方在 2024 年第一季度的收入为 246 亿美元（IT之家备注：当前约 1784.52 亿元人民币），反而是谷歌同期 112 亿美元（当前约 812.46 亿元人民币）收入的“近两倍”。

除了“苹果税”本身抽成外，Sensor Tower 同时认为相关平台的“用户行为”及“应用本身”存在关键差异，这是由于“各平台用户本身付费习惯不同”，且安卓应用的分发途径较广，因此下载量更高，稀释了愿意为应用付费的群体。

Sensor Tower 同时表示，相对于谷歌 Play 商店，苹果 App Store 采用订阅制服务的应用数量更多，配合 App Store 的应用分发机制，此类应用开发者更容易收到用户的持续付费。

此外，Sensor Tower 表示，无论是苹果还是安卓平台，用户在游戏方面的应用花费的金钱最多，不过与苹果平台用户相比，安卓用户在游戏上花费金额更多。这表明相关平台的游戏数量更多，也更吸金。

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