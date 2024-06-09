我国首个商业航天发射场，长八改和长十二火箭今年将在海南商发首飞

IT之家 6 月 9 日消息，据中国航天科技集团消息，由中国航天科技集团有限公司研制的长征八号改和长征十二号两型火箭今年将分别在海南商业航天发射场两个工位首飞。

IT之家获悉，海南商业航天发射场二号发射工位于今年 6 月 6 日宣布竣工。加上去年年底竣工的一号发射工位，海南商业航天发射场已经完成 2 个发射工位建设，初步具备执行火箭发射任务的能力。

据介绍，海南商业航天发射场二号发射工位于 2022 年 10 月 30 日开工建设，是国内首个采用水平总装、测试和转运的“三平”测发模式的中型液体火箭发射工位，以火箭芯级直径 5 米为最大包络，可以满足长征、快舟、捷龙等 10 余型火箭的发射需求。

目前，海南商业航天发射场将按照年度发射计划，转入长八改火箭和长十二火箭首发箭全系统合练阶段。全系统合练是火箭发射前的一个重要环节，也是对海南商业发射场首飞前全系统、全状态的一次大考核。

此外，在海南商业航天发射场二号工位竣工仪式上，智慧发射场系统也首次公开。该系统是发射场的“智慧大脑”“信息中枢”，聚集发射场所有关键信息资源。智慧发射场系统项目由航天科技集团一院一部承制，采用一体化测发指挥信息融合技术，将充分支撑现有一号工位、二号工位和未来三号工位、四号工位的飞行试验。

长八改火箭由航天科技集团一院抓总研制，700 公里太阳同步轨道运载能力达到 7 吨级，计划在一号工位执行首次飞行任务。

长十二火箭由航天科技集团八院抓总研制，具备近地轨道不小于 10 吨、700 公里太阳同步轨道不小于 6 吨的运载能力，计划在二号发射工位执行首次飞行任务。

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