我国首个商业航天发射场，海南商发预计本月底具备发射能力

IT之家 6 月 2 日消息，据“海南商发”消息，海南商业航天发射场预计将于本月底具备发射能力，目前相关调试工作正在有序开展。

5 月 27 日上午，海南商业航天发射场进行了液氮加注调试。液氮从槽车流出，通过管路进入加注系统，由于液氮的极低沸点（-196℃），导致管路温度骤降，形成冰霜覆盖。经过近 8 小时的精心操作、检查和验证，调试团队确认液氮成功输送至一号发射工位，并经过检测，系统表现良好。

▲ 图源海南商发

据悉，此次调试的成功标志着一号发射工位大型设备设施调试全面结束，为 6 月底海南商业航天发射场具备发射能力打下了基础。

目前，海南商业航天发射场的一号发射工位已经竣工，正在进行发射前的能力评估。二号发射工位发射台也已经安装完毕，与之相匹配的海南商业航天发射场项目技术区三平厂房也正在加快建设。

据IT之家此前报道，海南商发去年 7 月宣布，长征八号改运载火箭计划于 2024 年 6 月在海南商业航天发射中心一号工位首飞，这也是海南商业航天发射场的首飞任务。

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