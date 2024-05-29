国内首款轻质快响应低温电磁阀研制取得成功，大幅提升液氧甲烷姿控发动机效率

IT之家 5 月 29 日消息，据航天科技集团第六研究院第 801 研究所（上海空间推进研究所）消息，近日，该所研制的轻质快响应低温阀在低温地面台顺利通过了 300N 液氧甲烷姿控发动机热试车考核，标志着国内首款轻质快响应低温电磁阀研制取得成功。

2017 年，基于液氧甲烷推进系统演示验证平台，我所研制团队开启了低温电磁阀的研制攻关，2022 年 11 月，在可回收运载火箭型号的牵引下，启动 300N 液氧甲烷姿控发动机电磁阀工程产品的研制。由于该阀工作介质为超低温介质，且要满足轻质化要求，如何确保常温、低温下的响应稳定和密封可靠成为研制工作的关键难点。

攻关团队综合比较了十余种方案并反复迭代，通过采用气隙隔热、增加空气热阻、减小传热途径等方式，确保加注预冷过程阀门线圈受低温推进剂影响较小，从而达到常温及低温下的响应稳定，将阀门线圈的工作温度设计在-60～-40℃下。为保证常温、低温下的密封可靠性，攻关团队还从密封材料的选择、密封结构的设计、材料的低温处理等方面着手攻关，阀座采用坡面结构，保证低温环境下较高的密封比压，以及常温下可靠密封。此外，通过磁路优化，研制团队提高了电磁阀的响应速度，使得阀门能在短时间内完成开关动作。

目前，新型快响应低温阀已通过单机鉴定试验考核，顺利通过 20000 次的过液氮寿命考核，并完成三次发动机方案热试验，实现了常温及低温下响应性能稳定、密封可靠，其响应速度和低温适应性达到国内先进水平。