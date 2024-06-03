无穹 — 中国・航天沉浸艺术展 6 月 8 日上海开展，早鸟票 78 元

IT之家 6 月 3 日消息，无穹 — 中国・航天沉浸艺术展由官方授权，航天专业文化传播机构领衔出品，将于 6 月 8 日在上海开展，单人早鸟票 78 元、一大一小早鸟票 128 元：点此购票（或复制 https://go.ruanmei.com/url.aspx?linkid=986 到浏览器打开）。

据介绍，本次技术展由央美教授主持展陈设计，《流浪地球》实景特效团队制作模型，VR 团队曾多次获国际影像大奖，此前北京站开展两月创下超 15 万人次的观展记录。

本次航天艺术展提供近 2500 平的展陈空间，提供超 20 件独家展品，提供火箭森林、天空之境、540° 沉浸投影、太空基地、高精模型等多种场景。

火箭森林

8 大长征火箭发射屏构建成整座“火箭森林”，参展者可亲自上前输入点火指令；所有火箭发射场景均以真实火箭发射影像资料为素材，并配备环绕立体声效。

天宫之境

天空之境首创巨型球体投影与声画⼀体沉浸式体验，由千核 GeeksArt 以天宫空间站在轨实拍影像为创作素材，将地球奇观以艺术化形式呈现。

540° 沉浸投影

中国航天视效团队以航天影像资料为素材，在近 150㎡、挑高 6m 的空间里打造了一个长达 6min 的原创沉浸影片，展示嫦娥揽月、祝融探火、夸父逐日与祝融火星车、夸父卫星。

太空基地

太空基地环节提供航天员 / 月球车 / 机器人 / 飞行器四种图形，支持随意涂抹色彩，为太空基地“添砖加瓦”。

VR 行星体验

本环节支持戴上 VR 设备，遨游于太阳系八大行星之中，满足孩子们的好奇心。

高精模型

《流浪地球》幕后 MDI 实体特效团队打造了多组高精模型：长征 2F 火箭模型、1:1 火箭尾部喷口模型、天宫空间站高精模型、1:1 玉兔月球探测车、1:1 祝融火星探测车、1:1 飞天二代舱外航天服等。

此外，于 2016 年 4 月在“太空出差”12 天的实践十号卫星返回舱实物也将参加本次展览。

珍贵史料及实物

本次展览提供 21 组长征系列火箭、航天器家族阵列墙展、空间站里实景还原的天和核心舱等 60 余件珍贵史料及实物展示，及天地印象-太空摄影展。

多维体验

在空间站核心舱，可旋转手机拍出失重感；在飞天战袍打卡装置“穿上”航天服，与 3.6 米航天英雄大型艺术雕像合影。

▲ 限量定制航天行李牌

无穹 — 中国・航天沉浸艺术展：点此购票（或复制 https://go.ruanmei.com/url.aspx?linkid=986 到浏览器打开）

6 月 8 日在上海喜玛拉雅美术馆 3F 开展，持续至 10 月 7 日

单人早鸟票 78 元、一大一小早鸟票 128 元

前 3000 名入场观众可获赠限量定制航天行李牌一个

IT之家注：早鸟票限 6 月 16 日前购买、7 月 31 日前使用，“一小”指 1.5m 以下儿童。

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