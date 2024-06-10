OpenAI 旧金山办公室被指神秘兮兮，便衣保安引周边商户不安

IT之家 6 月 10 日消息，位于旧金山的 OpenAI 人工智能公司因其办公室的安保措施引起周边商户的不安。据《旧金山标准报》报道，该公司办公室里到处都是便衣保安，他们对来自邻居的询问守口如瓶，这种神秘兮兮的气氛让周边商户感到不安。

《旧金山标准报》的摄影记者最近注意到，OpenAI 办公楼外有可疑人员站岗，身着黑色棒球帽、太阳镜，并隐蔽地佩戴着耳机，看起来像是便衣保安。

附近 In-Symmetry Spa 美容院的老板坎达斯・科姆斯 (Candace Combs) 称，她曾询问过这些可疑人员的工作单位和所在的公司，但他们都拒绝透露任何信息。

据IT之家了解，OpenAI 于 2023 年 7 月首次搬入位于旧金山教会区占地 59000 平方英尺的新办公室。根据规划文件，这栋办公楼拥有典型的硅谷科技公司风格，包括午睡房、迷你厨房、观日休息室，以及价值数百万美元的双层图书馆。

自搬入新址以来，OpenAI 对办公室信息一直严格保密，拒绝接待媒体的记者，也从未确认或否认其办公地点。

距离 OpenAI 仅一个街区的宠物店收银员伊恩・朗兰兹 (Iain Langlands) 称，OpenAI 办公室周围充斥着一种“神秘”的氛围。“我每经过那栋楼或停车的时候，他们的保安都会盯着我看。” 朗兰兹说。

另一家邻居商家健康陶瓷店 (Health Ceramics) 的工作人员詹姆斯 (James) 称，他曾询问过一些可疑人员是否在做保安，但他们“从来不承认”。“OpenAI 不是个坏邻居，但他们确实很神秘。” 詹姆斯表示。

加州负责发放保安执照的“安全和调查服务局” (Bureau of Security and Investigative Services) 表示，非武装保安无需穿着制服或佩戴徽章，但他们必须受雇于保安公司、合法企业或公共机构，并且必须向执法人员出示执照信息。

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