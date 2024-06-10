搭载联发科天玑 7300，Nothing 子品牌 CMF Phone（1）手机配置、概念渲染图曝光

IT之家 6 月 10 日消息，Nothing 旗下的子品牌 CMF 将于近期发布旗下首款智能手机 CMF Phone (1)。此前有消息称 CMF Phone (1) 可能只是换壳版的 Phone (2a)，采用联发科天玑 7200 处理器。但最新爆料信息暗示，该机型可能将搭载性能更强劲的联发科天玑 7300 芯片。

爆料来自海外社交平台 X (前身为 Twitter) 的用户“Gadget Bits”，IT之家需要指出的是，该用户此前并没有过多的爆料记录，其消息来源也无法核实。

爆料信息显示，CMF Phone (1) 将采用联发科天玑 7300 处理器，而非 Phone (2a) 所搭载的联发科天玑 7200。性能方面，天玑 7300 预计将能与 Nothing Phone (1) 所用的高通骁龙 778G+ 处理器相媲美。

联发科天玑 7300 是联发科天玑 7050 的迭代版本，采用八核 CPU 架构，其中包含 4 颗最高主频可达 2.5GHz 的 Arm Cortex-A78 核心以及 4 颗 Arm Cortex-A55 核心。该芯片采用 4nm 制程工艺，相比于天玑 7050，能效表现将提升 25%。值得一提的是，即将上市的 OPPO Reno 12 Pro 全球版本也可能采用天玑 7300 处理器。

除此之外，爆料者还提到 CMF Phone (1) 将配备一块 6.7 英寸的 FHD+ AMOLED 显示屏，支持 120Hz 刷新率，并且四边等宽，有别于此前传闻的 6.67 英寸 FHD+ OLED 显示屏。续航方面，该机可能配备一块 5000mAh 电池，支持 33W 快充，相比之下 Nothing Phone (1) 的快充功率为 45W。此外，CMF Phone (1) 还将采用屏下指纹识别。

爆料称，CMF Phone (1) 的最低配置版本将拥有至少 6GB 的运行内存和 128GB 的存储空间，并且运行基于 Android 14 的 Nothing OS 定制系统。然而，爆料称该机将不会采用 Nothing 手机标志性的透明 Glyph Interface 外壳，这也是该品牌手机的一大特色。同时，CMF Phone (1) 可能不支持 NFC 功能。

另一位 X 用户 Rahul Janardhanan 分享了一张 CMF Phone (1) 的概念设计图。从图中可以看到，该机采用橙色设计，并且似乎也确认了不会采用 Glyph Interface。手机背面配备了后置双摄以及闪光灯，同时背板中央带有圆点图案。同时机身还配备一个官方预告的神秘旋钮，不过目前尚不知悉相关旋钮用途。

虽然尚未得到官方确认，但 91mobiles 称近期消息暗示 CMF Phone (1) 的起售价可能在 12000 印度卢比（IT之家备注：当前约 1043 元人民币）左右，并将于 7 月份上市，提供蓝色、黑色、绿色和橙色可选，其中橙色版本可能仅在印度发售。

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